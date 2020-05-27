Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» 

РИА Новости и ещё 8 35 минут назад
Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в президентские выборы и подавлении свободы слова, после того как система обозначила одно из его сообщений как содержащее неправду.
"Twitter теперь вмешивается в президентские выборы 2020 года. Они говорят, что мои слова по поводу голосования по почте, которое приведет к обширным коррупции и фальсификации, не соответствуют действительности, основываясь на проверке фактов, сделанной фейковыми новостями CNN и Washington Post от Amazon. Twitter полностью душит свободу слова, и я как президент не допущу, чтобы это происходило!", — написал он в среду в своем Twitter.
Ранее система разместила под его сообщением предупредительный значок с предложение пользователям ознакомиться с фактами о голосовании по почте.
Ссылка в этой подписи ведет на специальную страницу Twitter, которая начинается со ссылки на статью издания Politico под заголовком "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов".
Далее следует краткая выдержка от Twitter из трех пунктов, перечисляющая, что именно некорректно сказал Трамп, а ниже идет подборка публикаций на ту же тему.
Трамп критикует практику голосования по почте на фоне намерения губернатора-демократа штата Калифорния Гевина Ньюсома на предстоящих в ноябре всеобщих выборах разослать всем избирателям штата бюллетени по почте. По мнению Трампа, голосование по почте непрозрачно, бюллетени подделывают и подписывают за других.
Республиканская партия даже подала иск, оспаривая такой подход к голосованию. Республиканцы считают, что решение Ньюсома лишь часть более масштабного плана демократов по подтасовке итогов голосования на президентских выборах 3 ноября.
Видео дня. Потерявшая мужа скандальная блогерша увеличила грудь
Последние новости
Выявлен новый способ передачи коронавируса Выявлен новый способ передачи коронавируса "Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США "Уйти невозможно": что Россия приготовила для авианосцев США Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Комментарии
Интернет , В мире , США , Фальсификации , Дональд Трамп , Республиканская партия США , Washington Post , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гордон высказался о Соловьеве
Гордон высказался о Соловьеве
На Украине заявили о разгромном ударе по ЛНР и ДНР
На Украине заявили о разгромном ударе по ЛНР и ДНР
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Раздевшая школьницу до трусов педагог сделала заявление
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Раскрыты подробности подрыва «киборгов» в аэропорту Донецка
Борис Джонсон обратился к Путину
Борис Джонсон обратился к Путину
Видео
Cражение крокодилов попало на видео
00:14
Cражение крокодилов попало на видео
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
00:38
Опубликовано видео пожара на складе с пластиком в Батайске
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
01:05
Подготовка турецких пляжей к туристам попала на видео
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
01:01
Выбивавшая долг с тесаком в руках россиянка попала на видео
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
00:59
Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе и попал на видео
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
00:21
Опубликовано видео падения балкона в центре Петербурга
Происшествия
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
01:10
Опубликовано видео тушения крупного пожара под Самарой
Происшествия Пожары
«У нас всех в жизни это в первый раз»
00:16
«У нас всех в жизни это в первый раз»
Политика
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
00:27
Пока вы не уснули: Япония готовится к войне с Россией
В мире
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
01:45
В Москве начали сносить дом с людьми внутри
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение