Apple и Google помогут в выявлении контактов больных с коронавирусом 

По меньшей мере три американских штата одобрили применение на своей территории мобильного приложения, основанного на совместно разработанной Apple Google технологии, для отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом.

Об этом сообщает CNBC. По данным телекомпании, речь идёт об Алабаме, Северной Дакоте и Южной Каролине. Ещё ряд штатов планируют внедрить новшество в ближайшем будущем.

Приложение для отслеживания контактов использует Bluetooth. Apple и Google ранее подчёркивали, что не будут заниматься разработкой самого приложения, а только предоставят технологическое решение для него. Обе корпорации планируют и дальше развивать наработки в этой области с целью создания многофункционального инструмента для помощи врачам в отслеживании контактов больных.

По последним данным, в США зафиксировано более 1,53 млн случаев COVID-19, более 92 тысяч человек скончались от инфекции.

Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса, согласно которым более половины жителей Великобритании готовы установить на свой смартфон приложение для отслеживания перемещений заражённых коронавирусом.