Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple и Google помогут в выявлении контактов больных с коронавирусом 

News.ru и ещё 19 4 часа назад
Apple и Google помогут в выявлении контактов больных с коронавирусом
Фото: News.ru
По меньшей мере три американских штата одобрили применение на своей территории мобильного приложения, основанного на совместно разработанной Apple и Google технологии, для отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом.
Об этом сообщает CNBC. По данным телекомпании, речь идёт об Алабаме, Северной Дакоте и Южной Каролине. Ещё ряд штатов планируют внедрить новшество в ближайшем будущем.
Приложение для отслеживания контактов использует Bluetooth. Apple и Google ранее подчёркивали, что не будут заниматься разработкой самого приложения, а только предоставят технологическое решение для него. Обе корпорации планируют и дальше развивать наработки в этой области с целью создания многофункционального инструмента для помощи врачам в отслеживании контактов больных.
По последним данным, в США зафиксировано более 1,53 млн случаев COVID-19, более 92 тысяч человек скончались от инфекции.
Ранее NEWS.ru приводил результаты опроса, согласно которым более половины жителей Великобритании готовы установить на свой смартфон приложение для отслеживания перемещений заражённых коронавирусом.
Видео дня. Палец обогатил Никаса Сафронова на 300 000 долларов
News.ru: последние новости
YouTube в России просят заблокировать навечно YouTube в России просят заблокировать навечно «ВКонтакте» запускает групповые видеозвонки «ВКонтакте» запускает групповые видеозвонки Компания Zoom ограничила регистрацию новых пользователей в Китае Компания Zoom ограничила регистрацию новых пользователей в Китае
Комментарии
Интернет , Гаджеты , Apple , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Стрелков взял на себя ответственность за крушение MH17
Доктор Мясников попал в перестрелку в госпитале США
Доктор Мясников попал в перестрелку в госпитале США
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Скандал с медсестрой в бикини получил продолжение
Поражение Хафтара поменяло планы Турции
Поражение Хафтара поменяло планы Турции
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Мать принуждала дочь к «тройничку» с начальником
Видео
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
00:42
Опубликовано видео смертельного ДТП в Бежецке
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
00:55
Опубликовано видео проснувшегося вулкана Этна на Сицилии
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
00:50
Опубликовано видео полета бомбардировщиков Ту-22М3
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
00:24
Полсотни найденных в лесу новых машин попали на видео
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
00:36
Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
00:27
Опубликовано видео с места взрыва в центре радиологии
Происшествия
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
04:05
Опубликовано видео гимна самоизоляции Галкина и Пугачевой
Шоу-бизнес
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
02:32
В деле о гибели актера Марьянова новые подробности
Шоу-бизнес
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
03:44
«Слова разошлись с делами»: в РФ оценили Зеленского
Украина В мире
Россиянам отказали в любимом курорте
03:09
Россиянам отказали в любимом курорте
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение