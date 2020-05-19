Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цукерберг выступил против китайской модели интернета 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 24 минуты назад
Цукерберг выступил против китайской модели интернета
Фото: ТАСС
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в ходе теледебатов, организованных бельгийской дискуссионной площадкой CERRE, выступил против распространения в мире так называемой китайской модели интернета.
«Это (распространение китайской модели — прим. ВЗГЛЯД) действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространится на другие страны», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.
На Мюнхенской конференции в феврале Цукерберг призывал государства провести границы и дать больше указаний касательно политической рекламы в Сети, а также громко обсуждаемых тем. В то же время он говорил, что нужно сохранить интернет в качестве «места, где каждый может открыто выражать свои взгляды». Указав на Китай, Цукерберг отметил, что «модели регулирования могут способствовать распространению авторитарных ценностей».
Видео дня. Тодоренко спасает свою репутацию после скандала
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Эксперт: Facebook за пределами США ведет себя как шериф с американскими индейцами Эксперт: Facebook за пределами США ведет себя как шериф с американскими индейцами Приложение ко Дню Победы заблокировали в Google Play Приложение ко Дню Победы заблокировали в Google Play В работе Zoom произошел сбой В работе Zoom произошел сбой
Интернет , Общество , Марк Цукерберг , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Предсказан катастрофичный уровень смертности от COVID-19
Предсказан катастрофичный уровень смертности от COVID-19
Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Что является основным критерием оценки смартфонов
Что является основным критерием оценки смартфонов
Губернатор египетской провинции заболел коронавирусом
Губернатор египетской провинции заболел коронавирусом
Назван «первый и последний» симптом коронавируса
Назван «первый и последний» симптом коронавируса
Видео
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
01:08
Спортсмен сбежал от росгвардейцев и попал на видео
Происшествия
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
00:53
Появилось видео столкновений с полицией в Париже
Происшествия
Появилось видео работы СОБР со стрелком в Москве
Происшествия
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
01:25
Опубликовано видео спасения кота в Иркутске
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
00:47
Медведь прогулялся по улицам Ярославля и попал на видео
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
00:49
Загитова станцевала с сестрой и попала на видео
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
00:43
Семья вынесла мусор в костюмах героев мультфильмов и попала на видео
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
00:22
Брачный танец стерхов в Якутии попал на видео
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
00:59
Обворовавшие супермаркет подростки попали на видео
Происшествия
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
00:20
Сбежавшая из больницы Татьяна Васильева заговорила
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение