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Соцсеть «ВКонтакте» запускает групповые видеозвонки 

Прайм и ещё 8 1 час назад
«ВКонтакте» запустила новую функцию
Фото: РИА Новости
Социальная сеть "ВКонтакте" (VK) дополнилась функцией групповых звонков, на старте одновременно общаться в них могут до 8 человек, говорится в сообщении компании.
"Сейчас видеозвонки — единственный способ проводить встречи с коллегами, видеться с близкими и участвовать в онлайн-занятиях, сохраняя режим самоизоляции. Мы будем оперативно наращивать функциональность нового сервиса, чтобы осенью в групповых видеозвонках можно было легко организовать занятия для целого класса или студенческой группы", — прокомментировал запуск руководитель команды мессенджера "ВКонтакте" Вячеслав Шебанов, чьи слова приводятся в сообщении.
Функция доступна в последней версии мобильного приложения VK. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.
Принимать звонки уже может любой пользователь, а возможность создавать их появится у всей аудитории соцсети в ближайшее время.
В режиме тет-а-тет пользователи "ВКонтакте" могут созваниваться по видео или без него с 2018 года. Функция доступна в мобильном приложении VK. По итогам первого квартала 2020 года ежемесячное количество звонков через соцсеть увеличилось на 24% по сравнению с тем же кварталом 2019 года — до 64 миллионов в месяц.
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Интернет , Наука и техника , Технологии
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