В работе Zoom произошел сбой 

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Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из разных стран жалуются на сбои в работе программы, следует из данных портала Downdetector.

Великобритании, Перебои начались около 13.00 мск, наибольшее число неполадок отмечают пользователи США Израиля и ряда других европейских стран, передает РИА «Новости».

72% пользователей жалуются на проблемы во время видеоконференций, у 26% пользователей возникли проблемы с входом в сервис.

Ранее сообщалось, что в России собираются к началу учебного года разработать аналогичную Zoom платформу.