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В работе Zoom произошел сбой 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
В работе Zoom произошел сбой
Фото: Reuters
Пользователи сервиса видеоконференций Zoom из разных стран жалуются на сбои в работе программы, следует из данных портала Downdetector.
Перебои начались около 13.00 мск, наибольшее число неполадок отмечают пользователи США, Великобритании, Израиля и ряда других европейских стран, передает РИА «Новости».
72% пользователей жалуются на проблемы во время видеоконференций, у 26% пользователей возникли проблемы с входом в сервис.
Ранее сообщалось, что в России собираются к началу учебного года разработать аналогичную Zoom платформу.
Суточная аудитория приложения Zoom в мире благодаря пандемии в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, акции компании — более чем в два раза. При этом сообщалось о проблемах приложения с безопасностью, а эксперты предположили, что сервис может контролироваться Пентагоном.
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Интернет , Наука и техника , Пентагон , РИА Новости
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