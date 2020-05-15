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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе YouTube 

ТК «Звезда» и ещё 5 59 минут назад
В работе YouTube произошел глобальный сбой
Фото: pixabay.com
Большая часть пользователей жалуются на неполадках в воспроизведении видео.
Интернет-видеохостинга YouTube начал работать со сбоями. На некорректное функционирование сервиса стали жаловаться пользователи по всему миру и, в том числе, из России.
Такие данные выходят из статистики портала Downdetector, занимающегося мониторингом онлайн-ресурсов.
Наиболее заметны неполадки в работе видеохостинга оказались для жителей США, Великобритании, Германии и Японии.
Среди россиян больше всего прочувствовали изменения в функционировании YouTube в Москве и Санкт-Петербурге.
Более 60% всех жалоб (61%) относились к проблемам при воспроизводстве видео, 37% интернет-пользователей жаловались на функционирование сайт и 1% отметили, что у них не получается войти в учетную запись.
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