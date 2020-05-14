Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия 

Газета.Ru 4 часа назад
Волна фейков: мошенники взялись за детские пособия
Фото: Газета.Ru
Интернет-мошенники решили заработать на детских пособиях — в связи с волной оформления государственных выплат на несовершеннолетних в Сети появилось большое количество фейковых доменов, эксплуатирующих эту тему. Так, например, злоумышленники предлагают ввести свои персональные данные, чтобы проверить, когда поступят деньги, а затем требуют заплатить несуществующую комиссию.
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «СёрчИнформ».
Сообщается, что ИБ-специалисты обнаружили около 30 веб-сайтов с доменами, содержащими в себе слова gosuslugi, gosuslugi-16, vyplaty, covid-vyplaty, posobie. Эти названия помогают ввести пользователя в заблуждение, заставив его думать, что он собирается воспользоваться легитимным ресурсом.
Факт появления фейковых страниц, эксплуатирующих тему пособий и пандемии коронавируса, подтвердили и другие компании, специализирующиеся на кибербезопасности. По словам заместителя генерального директора Infosecurity a Softline Company Игоря Сергиенко, существенный рост числа фейковых сайтов, имитирующих госуслуги, был еще в апреле, когда появилось более 70 подобных ресурсов.
Эти сайты используются для кражи персональных данных или для мошенничества с выплатами, когда жертве сообщают, что ей положена субсидия от государства, а потом просят ввести данные банковской карты для перевода, которые впоследствии попадают в руки злоумышленников.
О другом способе мошенничества с сайтом госуслуг рассказали в компании Qrator Labs. Ее суть заключается в том, что пользователь посещает фейковый ресурс госуслуг, вводит логин и пароль от личного кабинета и получает необходимые услуги, так как поддельный сайт перенаправляет его на официальный. Это усыпляет его бдительность.
Затем пользователь продолжает пользоваться сайтом, но в какой-то момент перенаправление убирается, а человеку сообщают, что у него есть, например, неоплаченный штраф. Жертва пугается и погашает несуществующий долг, отправляя деньги злоумышленникам.
Активизация мошенников, заманивающих своих жертв на фейковые сайты, обещающие выплаты на ребенка, связана с указом президента РФ Владимира Путина.
Согласно документу, все российские семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет, получили право на единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка. Кроме того, те россияне, у которых первый ребенок родился или был усыновлен в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года имею право получать по 5 тыс. рублей в месяц в течение трех месяцев.
В общей сложности, по словам президента, поддержку получат 27 млн детей.
Ситуацию с киберпреступниками усложнил тот факт, что сайт госуслуг, через который нужно было оформлять выплаты, не справился с нагрузкой в первый же день работы. Путин раскритиковал работу ресурса, призвав больше не допускать подобных происшествий.
«На следующий день [после объявления о выплатах] свыше миллиона поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тыс. руб. на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуг не справился с этим объемом обращений», — заявил глава государства на совещании по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок.
Сообщается, что на текущий момент работа сайта налажена, и ресурс функционирует в штатном режиме.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Газета.Ru: последние новости
Основатель видеосервиса Quibi пересмотрит бизнес-модель из-за COVID-19 Основатель видеосервиса Quibi пересмотрит бизнес-модель из-за COVID-19 "Мы умирающих не берем": как медики обрекли россиянку на смерть "Мы умирающих не берем": как медики обрекли россиянку на смерть Жена Эмина Агаларова отреагировала на слухи о разводе Жена Эмина Агаларова отреагировала на слухи о разводе
Комментарии 1
Интернет , Криминал , Статьи , Технологии , Владимир Путин , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
Объяснена разница в пенсиях Гузеевой и Сябитовой
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Опубликовано видео крушения самолёта во время экстренной посадки
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Раскрыты подробности «дикой» ночи с Ким Чен Ыном
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Маршал рассказал об отношениях с семьей возлюбленной
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение