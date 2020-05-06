В России уточнили порядок блокировки сайтов Роскомнадзором 

Роскомнадзор в течение 3 рабочих дней после получения решения суда должен направить операторам связи реквизиты этого решения с требованием незамедлительно ограничить доступ к информационному ресурсу. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 6 мая.

Согласно документу, изменения вносят в Правила взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с организатором распространения информации в «Интернете». Уточнён перечень сведений, которые указываются в уведомлении о неисполнении установленных обязанностей, которое ведомство направляет владельцам сайтов.

Также скорректирован порядок ограничения доступа к ресурсу по решению суда. Установлено, что Роскомнадзор в течение 3 рабочих дней после получения решения суда должен направить операторам связи по информационной системе взаимодействия реквизиты указанного решения с требованием незамедлительно принять меры по ограничению доступа к сайту. Такое указание должно содержать информацию о сетевом адресе, доменном имени, указателях страниц сайта в сети «Интернет», которые позволяют получить доступ к информационному ресурсу.