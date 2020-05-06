Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России уточнили порядок блокировки сайтов Роскомнадзором 

Парламентская газета и ещё 1 6 мая 2020
В России уточнили порядок блокировки сайтов Роскомнадзором
Фото: ТАСС
Роскомнадзор в течение 3 рабочих дней после получения решения суда должен направить операторам связи реквизиты этого решения с требованием незамедлительно ограничить доступ к информационному ресурсу. Соответствующее постановление кабмина вступает в силу 6 мая.
Согласно документу, изменения вносят в Правила взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций с организатором распространения информации в «Интернете». Уточнён перечень сведений, которые указываются в уведомлении о неисполнении установленных обязанностей, которое ведомство направляет владельцам сайтов.
Также скорректирован порядок ограничения доступа к ресурсу по решению суда. Установлено, что Роскомнадзор в течение 3 рабочих дней после получения решения суда должен направить операторам связи по информационной системе взаимодействия реквизиты указанного решения с требованием незамедлительно принять меры по ограничению доступа к сайту. Такое указание должно содержать информацию о сетевом адресе, доменном имени, указателях страниц сайта в сети «Интернет», которые позволяют получить доступ к информационному ресурсу.
Видео дня. Жена полицейского сняла клип о «воровском единстве»
Парламентская газета: последние новости
За товарными интернет-агрегаторами начнут следить строже За товарными интернет-агрегаторами начнут следить строже В Петербурге неизвестная потушила Вечный огонь В Петербурге неизвестная потушила Вечный огонь Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ
Комментарии
Интернет , Политика , Роскомнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вице-адмирал умер на улице в Москве
Вице-адмирал умер на улице в Москве
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
«Зараженных — миллионы»: предсказано будущее коронавируса
Новые предложения: Кому закроют выезд заграницу
Новые предложения: Кому закроют выезд заграницу
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Убит готовивший важное открытие о COVID-19 ученый
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Стало известно о «конфликте» Босова накануне смерти
Видео
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
01:00
Опубликовано видео челленджа с дракой российских звезд
Шоу-бизнес
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
01:08
Опубликовано видео штурма квартиры «омбудсмена полиции»
Происшествия
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
00:33
Опубликовано видео сноса павильонов реалити-шоу «Дом-2»
Шоу-бизнес Общество
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
00:20
Опубликовано видео задержания красноярского экс-депутата Быкова
Происшествия Криминал
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
01:03
Опубликовано видео гигантской георгиевской ленты в небе над США
В мире США
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
01:07
Опубликовано видео испытания салютного комплекса
Армия
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
02:10
Появилось видео нового рекорда стойки на голове
Общество
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
01:22
Организатор дрифта был задержан и попал на видео
Происшествия
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
04:27
Отшельник 8 лет прожил в лесу и попал на видео
Общество
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
02:32
Ребенок Маска получил имя XÆ A-12 и попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение