Почему Путин пользуется устаревшей Windows XP

Daily Mail (Великобритания): Владимир Путин пользуется устаревшей Windows XP, которая не поддерживается с 2014 года

На официальных фотографиях Владимир Путин сидит у компьютера в своей московской резиденции. По голубой панели задач ясно, что на нем установлена устаревшая Windows XP. «Майкрософт» давно прекратила ее поддержку и предупреждает, что пользоваться этой версией небезопасно. Но британские комментаторы одобрили выбор президента.

— На официальных фотографиях Путин сидит у компьютера в своей московской резиденции

— По голубой панели задач ясно, что на нем установлена устаревшая Windows XP

— «Микрософт» давно прекратила ее поддержку и предупреждает, что пользоваться этой версией небезопасно.

Судя по фотографиям, на рабочих компьютерах российского президента Владимира Путина по-прежнему установлена устаревшая версия Windows XP.

На фотографиях из ноябрьского пресс-релиза Путин сидит у компьютера в своей московской резиденции, а на рабочем столе — изображение Кремля.

Ярко-голубая панель задач внизу экрана говорит о том, что на компьютере установлена операционная система Windows XP.

«Майкрософт» (Microsoft) перестала поддерживать XP в 2014 году и предупреждает, что дальнейшее использование операционной системы «сопряжено с риском для безопасности».

Однако Россия наложила ограничения на иностранное программное обеспечение, и перейти на новую версию Путину мешают правила, принятые Москвой же, сообщают «Открытые Медиа» (Open Media).

Операционная система Windows XP появилась на свет в 2001 году. Она получила сертификацию от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и считается безопасной для установки на правительственные компьютеры.

Последняя же версия Windows 10 для компьютеров с государственной тайной не одобрена.

Соответственно Путину она не подходит, ведь глава государства имеет дело со сверхсекретными документами.

На официальных фотографиях видно, что Путин по-прежнему пользуется Windows XP — как в Кремле, так и своей подмосковной резиденции в Ново-Огареве.

Ранее московские чиновники планировали полностью отказаться от программного обеспечения Microsoft и заменить его аналогами российского производства.

Некоторые правительственные ведомства уже перешли на российскую систему Astra Linux, но Кремль пока воздерживается.

67-летний президент России слывет технофобом и ранее говорил, что обходится без смартфона.

В 2017 он сообщил группе школьников, что почти не пользуется интернетом и пошутил, что в конце рабочего дня ему не до «Инстаграма».

Напротив того, премьер-министр Дмитрий Медведев вовсю пользуется «айфоном» и ведет «Инстаграм».

Windows XP оказалась настолько популярной операционной системой, что «Майкрософт» поддерживала еще дольше, чем изначально планировала.

Однако в 2014 году компания окончательно прекратила поддержку, заявив, что сосредоточится на новых операционных системах.

«Если вы продолжите использовать Windows XP после окончания поддержки, ваш компьютер по-прежнему будет работать, но может стать уязвимым для вирусов и других угроз безопасности», — предупреждает сайт «Микрософт».

«Так как большинство производителей продолжает оптимизировать свое оборудование и программы для последних версий Windows, вы также можете обнаружить, что многие приложения и устройства не работают с Windows XP».

Тем не менее критические обновления безопасности для защиты от наиболее опасных атак хакеров продолжают выходить.

Комментарии читателей Daily Mail (Великобритания) :

Небось из-за тонны шпионских программ, встроенных в последние версии Windows. fed-up

Mikka_

Интересно, для чего эти три телефона и тот, что под столом? Интересное фото.

Ему бы стоит перейти на «Эппл», их устройства гораздо лучше. Вот у меня на «макбуке» ни вирусов, ни шпионских программ.

Может, он знает что-то, чего не знаем мы. Chris C

Rudiger Simpson

А он соображает — моя воля, я бы тоже дальше «семерки» апргрейдить бы не стал.

Sarah

Да небось просто троллит американцев. Это у него в последнее время любимое занятие.

RemorsefulChekist

Российский аналог «Эппла» будет зваться «Свекла».

Jandiono

Если не подключаться к интернету, нет никакой разницы.

Кстати, XP и сейчас стоит на тысячах банкоматов.

Not.Here.Either

В России пользуются Astra Linux, эту систему разработали специально для военных. Он просто троллит наши спецслужбы и заодно СМИ. Но спасибо, хорошо посмеялся.

Colin Colon

И кто же взломает главного хакера?

Barrington

Никакой это не Windows XP. Нет зеленой кнопки «пуск» или другой кнопки аналогичного размера — уже по ней все понятно. В современных версиях Windows можно настроить интерфейс под XP, по-крайней мере издали будет похоже. Но я бы сказал, что это скорее Linux, особенно без видимой кнопки «пуск».

G. A. Mackinlay

Со всеми глюками Windown 10 я бы с удовольствием переключился на XP или «семерку». А как вспомню, сколько времени мы угробили на изучение бэйсика, аж обидно.

Qsilver

Честно говоря, Windows XP была гораздо лучше, чем все нынешние.

Sarah

Мне очень нравилась ХР. Стоит на старом нетбуке. На новом — «десятка», и я ее терпеть не могу.

klingon449

XP была великолепна, остальное и в подметки не годится

qlswtwen530