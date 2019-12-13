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Криминал

Бесплатный Wi-Fi может привести к потере личных данных 

Мир24 + ещё 3 1 час назад
Эксперты проанализировали, что обычно делают россияне при подключению к общественному интернету. Многим пользователям стоит опасаться потери своих данных, сообщает телеканал 360.
Международная компания ESET, разрабатывающая антивирусные программы, провела опрос среди пользователей интернета и выяснила, что россияне считают нормальным, а хакеры этим пользуются.
Выяснилось, что 74% жителей России пользуются бесплатным общественным Wi-Fi. Как правило это происходит в кафе, отелях, торговых центрах и аэропортах.
При этом 66% респондентов признались, что заходят в свои социальные сети, используя общественный канал. 43% читают новости, а 25% проверяют электронную почту. Операции в банковских приложениях через общедоступный интернет совершают 10% россиян.
Открытый доступ беспроводной сети позволяет хакерам перехватывать личные данные других пользователей. Некоторые киберпреступники даже создают собственные бесплатные точки раздачи интернета, чтобы проникнуть в чужие гаджеты.
Эксперты ESET рекомендуют перестать пользоваться общественными Wi-Fi сетями. Но если в этом есть острая необходимость, следует избегать подключения к подозрительным сетям и установить на устройство антивирус.
На днях эксперт в области компьютерной техники и цифровой электроники рассказал, как не стать жертвой интернет-мошенников, активизировавшихся перед Новым годом.
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Комментарии 2 
Теги:
Интернет , Видео , Общество , Бесплатный Wi-Fi , Телеканал "360° Подмосковье"
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