Бесплатный Wi-Fi может привести к потере личных данных

Эксперты проанализировали, что обычно делают россияне при подключению к общественному интернету. Многим пользователям стоит опасаться потери своих данных, сообщает телеканал 360.

Международная компания ESET, разрабатывающая антивирусные программы, провела опрос среди пользователей интернета и выяснила, что россияне считают нормальным, а хакеры этим пользуются.

Выяснилось, что 74% жителей России пользуются бесплатным общественным Wi-Fi. Как правило это происходит в кафе, отелях, торговых центрах и аэропортах.

При этом 66% респондентов признались, что заходят в свои социальные сети, используя общественный канал. 43% читают новости, а 25% проверяют электронную почту. Операции в банковских приложениях через общедоступный интернет совершают 10% россиян.

Открытый доступ беспроводной сети позволяет хакерам перехватывать личные данные других пользователей. Некоторые киберпреступники даже создают собственные бесплатные точки раздачи интернета, чтобы проникнуть в чужие гаджеты.

Эксперты ESET рекомендуют перестать пользоваться общественными Wi-Fi сетями. Но если в этом есть острая необходимость, следует избегать подключения к подозрительным сетям и установить на устройство антивирус.

На днях эксперт в области компьютерной техники и цифровой электроники рассказал, как не стать жертвой интернет-мошенников, активизировавшихся перед Новым годом.