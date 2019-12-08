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Хозяин толстого «невыездного» кота Виктора получил веб-премию 

News.ru 23 минуты назад
Хозяин «невыездного» кота получил веб-премию
Фото: mikhail.galin.7/facebook.com
Хозяин знаменитого кота Виктора Михаил Галин, подменивший своего питомца на рейсе «Аэрофлота», получил специальный приз второй российской премии в области веб-индустрии. Все ещё «невыездной» Виктор не смог присутствовать на вручении.
Кот не смог приехать, он в силу определённых обстоятельств невыездной. Но мы активно работаем над решением этой ситуации, и он сможет посмотреть столицу, — пошутил житель Владивостока, получая награду.
Премию в области веб-индустрии организует платформа, посвящённая веб-сериалам, The Digital Reporter. Она вручается онлайн-проектам на русском языке, информирует ТАСС.
Ранее News.ru писал, что сотрудница Шереметьево отказалась пускать кота на борт, сославшись на его слишком большой вес.
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Теги:
Интернет , Общество , Социология , Михаил Галин , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево , ИТАР-ТАСС
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