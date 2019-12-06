СМИ: В 2021 году Apple выпустит безразъемный iPhone

В 2021 году Apple выпустит iPhone, в котором не будет ни одного разъема. «Яблочная» компания перейдет на беспроводные технологии зарядки и синхронизации, рассказал аналитик Мин-Чи Куо, пишет портал 9to5mac.

По его словам, по началу Apple избавится от разъемов в топовых версиях телефона, а затем и во всех остальных. Также Apple через два года выпустит iPhone SE 2 Plus, этот смартфон получит безрамочный дизайн, однако в нем не будет Face ID: датчик отпечатков пальцев будет установлен на кнопке включения сбоку.

Кроме того, эксперт рассказал о новых гаджетах компании в 2020 году. Линейка будет состоять из пяти аппаратов. речь идет о 4,7-дюймовом наследнике iPhone SE в корпусе от iPhone 8, 5,4-дюймовом телефоне с одной камерой, 6,1-дюймовом наследнике iPhone 11 с двумя камерами, а также о двух топовых версиях Pro и Pro Max, на которых будет три камеры.

Куо добавил, что со следующего года все смартфоны Apple получат поддержку 5G.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Apple выпустит очки дополненной реальности.