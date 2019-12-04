Парень предостерег девушек от использования фильтров при знакомстве в сети

Пользователь Twitter из Малайзии по имени Наси Буджанг (Nasi Bujang) рассказал о неудачном свидании с девушкой, с которой он познакомился в сети. Эту историю он поведал в треде в своем аккаунте.

По словам парня, новая знакомая назначила встречу в кофейне Starbucks в торговом центре. Не найдя ее на этажах, он отправился в заведение. Он признался, что цены на напитки неприятно поразили его: он взял с собой лишь 20 ринггитов (307 рублей), и 16 из них отдал за свой заказ (246 рублей).

Буджанг не дождался девушку и решил позвонить ей. Парню удалось узнать свою спутницу лишь когда он увидел, как она берет в руки звонящий телефон, — она не была похожа на свои фотографии в сети.

«Не встречайтесь ни с кем, использующим фильтры», — написал в треде разочарованный малазиец.

Тред собрал несколько тысяч лайков. Однако не все комментаторы поддержали Буджанга: по их мнению, парню следовало больше уделить внимание личности девушки, а не ее внешним данным. Одна из подписчиц заявила, что была бы рада, если бы ни одной девушке не довелось общаться с такими мужчинами, как автор поста.

Ранее стало известно, что лишь 50 процентов переписок в онлайн-приложении Tinder заканчиваются свиданиями. Как показало исследование, только у каждого пятого пользователя встреча заканчивалась сексом.