ФБР увидело шпионскую угрозу в российском ПО

Чаку Шумеру. По данным Федерального бюро расследований (ФБР), все разработанные в РФ мобильные приложения представляют «потенциальную контрразведывательную угрозу». Об этом говорится в письме ведомства, направленном лидеру демократов в Сенате Конгресса США

Власти РФ, как отмечается в документах, «могут получать удалённый доступ ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях», не требуя доступа от провайдеров, пишет Bloomberg.

Спецслужбы США в качестве примера приложения, представляющего угрозу, назвали FaceApp, разработанное компанией Wireless Lab из РФ.

Он решил выяснить, нет ли опасности завладения конфиденциальной информацией американцев российским правительством или связанными с ним компаниями.

Разработчики FaceApp ответили критикам, что якобы хранят изображения юзеров для «производительности и трафика».