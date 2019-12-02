Эксперты: операторы ставят под угрозу приватность SMS и звонов абонентов

Специалисты компании по кибербезопасности «Security Research Labs» провели исследование, которое показало, что мобильные операторы ставят под угрозу анонимность сообщений и звонков абонентов. Об этом сообщает Tjournal.ru.

Угроза приватности абонентов связанна с тем, что американские мобильные операторы стали внедрять стандарт RCS на замену привычным всем SMS. Личные сообщения и звонки абонентов стали доступны для прослушивания и перехвата.

В компании подчеркнули, что уязвим не сам стандарт, а то, как мобильные операторы его реализуют.

"В одном из случаев сервер предоставлял файл для конкретного устройства, идентифицируя его по IP-адресу. По словам исследователей, из-за этого любое приложение на смартфоне может запросить RCS-конфигурацию и получить логин и пароль ко всем текстовым сообщениям и звонкам на аппарате", — отмечают в издании.

Специалисты посчитали, что систему RCS начали использовать не менее 100 мобильных операторов по всему миру.