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Эксперты: операторы ставят под угрозу приватность SMS и звонов абонентов 

News.ru 1 час назад
Специалисты компании по кибербезопасности «Security Research Labs» провели исследование, которое показало, что мобильные операторы ставят под угрозу анонимность сообщений и звонков абонентов. Об этом сообщает Tjournal.ru.
Угроза приватности абонентов связанна с тем, что американские мобильные операторы стали внедрять стандарт RCS на замену привычным всем SMS. Личные сообщения и звонки абонентов стали доступны для прослушивания и перехвата.
В компании подчеркнули, что уязвим не сам стандарт, а то, как мобильные операторы его реализуют.
"В одном из случаев сервер предоставлял файл для конкретного устройства, идентифицируя его по IP-адресу. По словам исследователей, из-за этого любое приложение на смартфоне может запросить RCS-конфигурацию и получить логин и пароль ко всем текстовым сообщениям и звонкам на аппарате", — отмечают в издании.
Специалисты посчитали, что систему RCS начали использовать не менее 100 мобильных операторов по всему миру.
Ранее News.ru писал о том, что российские операторы совместно с Россвязью начали подготовку к введению в России идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
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Теги:
Интернет , Видео , Общество , Технологии , Россвязь
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