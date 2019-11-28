Сбой произошел в работе Instagram

Сбой произошел в работе социальной сети Instagram

В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Это следует из данных на сайте Downdetector.com.

«Есть сбой в Instagram», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 44% пользователей пожаловались на проблемы с загрузкой, еще 42% — при попытке входа. Также 12% пользователей сообщили о проблемах при работе с веб-сайтом.

По данным сервиса, сбои зафиксированы в основном в США, Бразилии, Малайзии, Индии, Испании, Великобритании, Италии, Франции, Нидерландах, Польше, Австрии, Румынии, Греции, Финляндии. На территории России сбои зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.