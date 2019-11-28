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Политика

Сбой произошел в работе социальной сети Instagram 

Агентство «Москва» + ещё 8 51 минуту назад
Сбой произошел в работе Instagram
Фото: РИА Новости
В работе социальной сети Instagram произошел сбой. Это следует из данных на сайте Downdetector.com.
«Есть сбой в Instagram», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 44% пользователей пожаловались на проблемы с загрузкой, еще 42% — при попытке входа. Также 12% пользователей сообщили о проблемах при работе с веб-сайтом.
По данным сервиса, сбои зафиксированы в основном в США, Бразилии, Малайзии, Индии, Испании, Великобритании, Италии, Франции, Нидерландах, Польше, Австрии, Румынии, Греции, Финляндии. На территории России сбои зафиксированы в Москве и Санкт-Петербурге.
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Теги:
Интернет , Наука и техника
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