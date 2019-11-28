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Twitter решил повременить с удалением неактивных аккаунтов 

News.ru 2 часа назад
Twitter отложит удаление «старых» аккаунтов
Фото: РИА Новости
Команда Twitter признала, что поспешила с решением удалить неактивные учётные записи. Как отметили разработчики, они не учли исчезновение аккаунтов умерших пользователей, для близких и друзей которых они остаются важными.
Мы услышали ваше мнение о том, как это отразиться на аккаунтах умерших. Это было промах с нашей стороны. Мы не будем удалять неактивные учетные записи, пока не придумаем новый способ увековечивания учетных записей, — заявили в компании.
Ранее Twitter оповестил владельцев неактивных аккаунтов о необходимости зайти в учётную запись до 11 декабря. Если этого не будет сделано, то разработчики её удалят, а имя пользователя станет снова доступно для других юзеров. В компании позже уточнили, что процесс касался пользователей из Европы.
После объявления Twitter об удалении некоммерческая организация «Архив Интернета» сообщила, что намерена помочь сохранить профили умерших юзеров.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Технологии
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