Twitter отложит удаление «старых» аккаунтов

Twitter решил повременить с удалением неактивных аккаунтов

Команда Twitter признала, что поспешила с решением удалить неактивные учётные записи. Как отметили разработчики, они не учли исчезновение аккаунтов умерших пользователей, для близких и друзей которых они остаются важными.

Мы услышали ваше мнение о том, как это отразиться на аккаунтах умерших. Это было промах с нашей стороны. Мы не будем удалять неактивные учетные записи, пока не придумаем новый способ увековечивания учетных записей, — заявили в компании.

Ранее Twitter оповестил владельцев неактивных аккаунтов о необходимости зайти в учётную запись до 11 декабря. Если этого не будет сделано, то разработчики её удалят, а имя пользователя станет снова доступно для других юзеров. В компании позже уточнили, что процесс касался пользователей из Европы.

После объявления Twitter об удалении некоммерческая организация «Архив Интернета» сообщила, что намерена помочь сохранить профили умерших юзеров.