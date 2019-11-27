Депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что американская корпорация Apple исправила данные о территориальной принадлежности Крыма во всех своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление Пискарев сделал после встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной. Он показал фотографии, на которых Севастополь, Симферополь, Ялта в приложении «Погода» указаны как территория РФ.
Раньше приложение относило эти города к Украине, из-за этого Госдума обратилась к представителям Apple.
Как сообщал «Рамблер», ранее в другой американской компании — Google — сообщили об исправлении ошибки, из-за которой часть пользователей видела Крым как украинскую территорию. Теперь при заходах из России Крым на картах Google отображается как часть РФ, а в других странах — как спорная территория.