Apple признала Крым российским

Такое заявление Пискарев сделал после встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной. Он показал фотографии, на которых Севастополь, Симферополь, Ялта в приложении «Погода» указаны как территория РФ.

Раньше приложение относило эти города к Украине, из-за этого Госдума обратилась к представителям Apple.