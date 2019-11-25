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В работе Facebook произошел сбой 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
В работе Facebook произошел сбой
Фото: РИА Новости
Пользователи социальной сети Facebook в нескольких странах столкнулись в понедельник со сбоями в его работе. Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего на неполадки жалуются жители Великобритании, Нидерландов, США, Испании, Польши, Италии и Кипра. Пользователи из России о серьезных проблемах не сообщают, следует из данных Downdetector.
По данным сервиса, у большей части (около 61%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с новостной лентой, еще 24% не могут войти в учетную запись, у 13% пользователей социальная сеть вообще не работает.
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