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Правообладатель «Ждуна» потребовал от «Вконтакте» 5 млн рублей 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Правообладатель «Ждуна» потребовал от «Вконтакте» 5 млн рублей
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Владелец авторских прав на образ «Ждуна» в России — компания «Си Ди Лэнд Контакт» — подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области на социальную сеть «Вконтакте» с требованием выплатить 5 млн рублей.
«Истец — ООО «Си Ди Лэнд Контакт». Ответчик — ООО «Вконтакте». Исковое заявление, сумма исковых требований — 5 млн рублей», — цитирует материалы суда ТАСС.
Дата заседания по иску пока не назначена, детали также не уточняются.
Ранее правообладатель «Ждуна» подал иск к Первому каналу с требованием выплаты 3 млн рублей.
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