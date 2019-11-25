Правообладатель «Ждуна» потребовал от «Вконтакте» 5 млн рублей

Владелец авторских прав на образ «Ждуна» в России — компания «Си Ди Лэнд Контакт» — подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга Ленинградской области на социальную сеть «Вконтакте» с требованием выплатить 5 млн рублей.

«Истец — ООО «Си Ди Лэнд Контакт». Ответчик — ООО «Вконтакте». Исковое заявление, сумма исковых требований — 5 млн рублей», — цитирует материалы суда ТАСС.

Дата заседания по иску пока не назначена, детали также не уточняются.

Ранее правообладатель «Ждуна» подал иск к Первому каналу с требованием выплаты 3 млн рублей.