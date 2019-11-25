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Общество

В России закончились IP-адреса 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
В России закончились IP-адреса
Фото: РИА Новости
Интернет-регистратор RIPE Network Coordination Centre сообщил, что IP-адреса протокола IPv4 в Европе, России и на Ближнем Востоке закончились.
25 ноября было совершено окончательное распределение протоколов IPv4 по последним оставшимся адресам. Адреса наиболее распространенного протокола закончились, сообщается на сайте RIPE NCC.
Однако подчеркивается, что это не станет сюрпризом для сетевых операторов, так как исчерпание IP-адресов давно ожидалось. Более того, адреса протокола IPv4 будут восстанавливаться за счет поступлений от организаций, которые прекратили свою деятельность, или из сетей, которые возвращают не нужные более адреса, отмечается в сообщении.
Восстановленные адреса будут распределены между теми, кому они нужны, в соответствии со списком ожидания, который пока остается активным.
«В течение некоторого времени мы будем выделять IPv4, но это небольшое количество не приблизится к миллионам адресов, которые нужны сегодня сетям», — сообщается RIPE NCC.
Подчеркивается, что это событие становится еще одним шагом на пути к более широкому использованию протоколов IPv6.
IPv4 — четвертая версия интернет протокола (IP). Протокол описан в RFC 791 (сентябрь 1981 года), заменившем RFC 760 (январь 1980 года).
Блоки свободных IP-адресов начали заканчиваться у региональных регистраторов с 2011 года. RIPE NCC — региональный регистратор для стран Европы и части Азии.
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Теги:
Интернет , Наука и техника
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