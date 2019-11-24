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В работе Telegram произошел масштабный сбой 

Газета.Ru + ещё 2 10 часов назад
В работе Telegram произошел масштабный сбой
Фото: РИА Новости
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который фиксирует неполадки в работе различных программ и порталов, сообщает «Москва 24».
Проблемы начались 22 ноября после 15:00 по московскому времени. Согласно карте сбоев, с неполадками столкнулись жители центральных регионов России, а также Украины, Белоруссии, Германии и Италии.
Пользователи жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру или отправить сообщения. Сбой отмечается как в мобильной, так и в веб-версии.
В настоящее время проблемы в работе сервиса устранены.
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Теги:
Интернет , Наука и техника
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