В работе Telegram произошел масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который фиксирует неполадки в работе различных программ и порталов, сообщает «Москва 24».

Проблемы начались 22 ноября после 15:00 по московскому времени. Согласно карте сбоев, с неполадками столкнулись жители центральных регионов России, а также Украины, Белоруссии, Германии и Италии.

Пользователи жалуются, что не могут подключиться к мессенджеру или отправить сообщения. Сбой отмечается как в мобильной, так и в веб-версии.

В настоящее время проблемы в работе сервиса устранены.