В Twitter появилась новая функция 

Пользователи сервиса микроблогов Twitter получили возможность скрывать ответы к своим публикациям, говорится в официальном сообщении компании.
«Для того, чтобы дать больше контроля над диалогами в Twitter, мы протестировали возможность скрывать ответы к своим твитам. Мы поняли, что эта функция является полезным способом управления вашими разговорами. Сегодня мы делаем её доступной во всем мире», — отмечается в сообщении.
Как пояснили в компании, по результатам проведённого тестирования в Twitter выяснили, что пользователи часто скрывают ответы, которые показались им раздражающими, или не относящимися к теме разговора.
Воспользоваться новой функцией могут все пользователи Twitter, как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.
Ранее основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что социальная сеть Twitter не будет размещать политическую рекламу. Позднее компания разъяснила, что новая политика, вступающая в силу с 22 ноября, коснётся рекламы, содержащей ссылки на политический контент, в том числе призывы к голосованию, просьбы о финансовой поддержке, а также агитацию.