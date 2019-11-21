В Twitter появилась новая функция

Пользователи сервиса микроблогов Twitter получили возможность скрывать ответы к своим публикациям, говорится в официальном сообщении компании.

«Для того, чтобы дать больше контроля над диалогами в Twitter, мы протестировали возможность скрывать ответы к своим твитам. Мы поняли, что эта функция является полезным способом управления вашими разговорами. Сегодня мы делаем её доступной во всем мире», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, по результатам проведённого тестирования в Twitter выяснили, что пользователи часто скрывают ответы, которые показались им раздражающими, или не относящимися к теме разговора.

Воспользоваться новой функцией могут все пользователи Twitter, как на компьютерах, так и на мобильных устройствах.