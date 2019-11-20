Пользователи Android оказались в опасности

Миллионы пользователей Android могут подвергаться шпионажу

Злоумышленники могут красть личную информацию, получив доступ к памяти устройства.

Системы безопасности операционной системы Android настолько уязвима, что хакеры могут управлять камерой пользователя, используя нужные приложения. Об этом рассказал глава безопасности компании Checkmarx Эрез Ялон.

По его словам, злоумышленники могут красть личную информацию, получив доступ к памяти устройства. Для подтверждения сказанного Ялон продемонстрировал созданное им фальшивое приложение о погоде, которое запрашивало лишь доступ к памяти гаджета.

Само по себе приложение не несло какого-либо вреда и не блокировалось системой безопасности Google Play Protect, однако его закрытие не обрывало соединение с сервером, позволяя хакеру: снимать фото и видео с помощью камеры смартфона, а затем загружать на удаленный сервер; записывать телефонные разговоры; получить неограниченный доступ к фото и видео на устройстве; получить метки GPS со всех фото в памяти гаджета.

Checkmarx сообщила о найденной уязвимости Google летом текущего года. Спустя какое-то время корпорация признала, что уязвимость охватывает широкое число смартфонов и оповестила их производителей об опасности.