Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
Происшествия
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
"Хотела поговорить с женой": жуткое убийство в Красноярске
Криминал
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Общество

Миллионы пользователей Android могут подвергаться шпионажу 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Пользователи Android оказались в опасности
Фото: globallookpress.com
Злоумышленники могут красть личную информацию, получив доступ к памяти устройства.
Системы безопасности операционной системы Android настолько уязвима, что хакеры могут управлять камерой пользователя, используя нужные приложения. Об этом рассказал глава безопасности компании Checkmarx Эрез Ялон.
По его словам, злоумышленники могут красть личную информацию, получив доступ к памяти устройства. Для подтверждения сказанного Ялон продемонстрировал созданное им фальшивое приложение о погоде, которое запрашивало лишь доступ к памяти гаджета.
Само по себе приложение не несло какого-либо вреда и не блокировалось системой безопасности Google Play Protect, однако его закрытие не обрывало соединение с сервером, позволяя хакеру: снимать фото и видео с помощью камеры смартфона, а затем загружать на удаленный сервер; записывать телефонные разговоры; получить неограниченный доступ к фото и видео на устройстве; получить метки GPS со всех фото в памяти гаджета.
Checkmarx сообщила о найденной уязвимости Google летом текущего года. Спустя какое-то время корпорация признала, что уязвимость охватывает широкое число смартфонов и оповестила их производителей об опасности.
Видео дня. Воспитатели детсада без остановки ругали детей матом
ТК «Звезда»: последние новости
«Курт гордился бы»: девятилетняя барабанщица исполнила кавер Nirvana «Курт гордился бы»: девятилетняя барабанщица исполнила кавер Nirvana Во «ВКонтакте» появятся дизлайки Во «ВКонтакте» появятся дизлайки Эксперты рассказали, как предотвратить взлом смартфона через беспроводные наушники Эксперты рассказали, как предотвратить взлом смартфона через беспроводные наушники
Комментарии 
Теги:
Интернет , Гаджеты , Наука и техника , Google
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену
ФСБ силой заставила силовика отпустить свою жену 36
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске
«Хотела поговорить с женой»: жуткое убийство в Красноярске 10
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось 163
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян
Огурцы в банке: чиновница обидела россиян 69
Госорганы перестанут принимать граждан
Госорганы перестанут принимать граждан 130
Видео
Израиль нанес удары по Дамаску
00:47
Израиль нанес удары по Дамаску
Армия Ближний Восток
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
01:28
Пока вы спали: обсуждение интеграции Москвы и Минска провалилось
Политика
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
02:12
Пока вы не уснули: найдено решение для Донбасса
В мире
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
03:21
Появились детали избиения спецназовца ФСБ в Москве
Происшествия
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
02:01
Попасть из гаубицы в арбуз: артиллеристы ЗВО стали снайперами
Армия
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
03:21
Опубликовано полное видео избиения спецназовца ФСБ
Происшествия
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
04:11
ЧВК Вагнера перешла дорогу западным ЧВК
Армия
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
01:29
Муж в пролете: Бэкхем станцевала с молодым красавчиком
Шоу-бизнес
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
00:25
«Осы-убийцы» настигли людей после похорон
Происшествия
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
00:47
Россию призвали выполнить обязательства по Донбассу
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение