Рамблер установил рекорд посещаемости 

Неделя принесла отличные новости: согласно данным Яндекс. Метрики, аудитория портала Рамблер в октябре составила 57,5 млн уникальных посетителей. Это самое высокое значение, когда-либо зафиксированное на портале, и оно продолжает уверенный рост, продолжавшийся весь год.
Осенью 2018 года мы фиксировали посещаемость свыше 50 млн человек ежемесячно, но спустя год к нам присоединились еще 7 млн посетителей. Это потрясающий результат, но Рамблер не остановится на нём — впереди покорение планки в 60 млн пользователей!
Данные Яндекс. Метрики подтверждают вывод сервиса веб-аналитики SimilarWeb, который признал портал Рамблер самым посещаемым медиа в российском Интернете. Чуть ранее сервис мониторинга и анализа социальных медиа Brand Analytics зафиксировал рост индекса цитируемости Рамблер/новостей в социальных сетях и форумах — медийная платформа Рамблера обогнала Яндекс. Новости и поднялась на четвертое место.