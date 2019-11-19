Рамблер установил рекорд посещаемости

Неделя принесла отличные новости: согласно данным Яндекс. Метрики, аудитория портала Рамблер в октябре составила 57,5 млн уникальных посетителей. Это самое высокое значение, когда-либо зафиксированное на портале, и оно продолжает уверенный рост, продолжавшийся весь год.

Осенью 2018 года мы фиксировали посещаемость свыше 50 млн человек ежемесячно, но спустя год к нам присоединились еще 7 млн посетителей. Это потрясающий результат, но Рамблер не остановится на нём — впереди покорение планки в 60 млн пользователей!