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Раскрыты миллионные доходы блогеров в России. 5-летняя девочка зарабатывает больше Дудя 

Ura.Ru 3 минуты назад
Раскрыты миллионные доходы блогеров в России
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Самым богатым блогером страны является пятилетняя девочка Настя Радзинская, которая получает миллионы долларов в год. Рейтинг ютуберов с самыми большими доходами составила «Комсомольская правда».
Популярные youtube-блогеры России зарабатывают миллионы рублей в год благодаря рекламе. Девочка из Туапсе (Краснодарский край) Настя Радзинская ведет youtube-канал Like Nastya Vlog, в котором обозревает свою повседневную жизнь. Ролики девочки смотрят во всем мире, так что ее заработок составляет 200-500 тысяч долларов в месяц. Сейчас семья Радзинских живет в Майами.
Вторым в списке стоит техноблогер Wylsacom (Валентин Петухов), который в прошлом году получил за рекламу 82 миллиона рублей. Доход третьего по популярности блогера — известного интервьюера Юрия Дудя — составляет 78 миллионов рублей в год. Реклама на его канале стоит от 1,2 млн рублей.
Не ушла далеко от Дудя и Анастасия Ивлеева, которая так же беседует с отечественными знаменитостями. Реклама у Ивлеевой стоит 1-1,2 миллиона рублей. Пятерку самых успешных блогеров замыкает Олег Григорьев (Oblomoff), который снимает кулинарные видео. За прошлый год он заработал 52,5 миллиона рублей.
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Теги:
Интернет , Общество , Анастасия Ивлеева , Валентин Петухов , Олег Григорьев , Комсомольская правда , Краснодарский Край , Туапсе
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