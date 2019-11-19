Раскрыты миллионные доходы блогеров в России

Самый богатый российский YouTube-блогер — Wylsacom. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Блогеры на YouTube зарабатывают исключительно на рекламе — той, что сам сервис показывает перед началом, во время и после окончания видео, или той, что блогеры делают сами во время своих роликов, будь то явная или нативная.
Самый богатый российский YouTube-блогер — Wylsacom. 33-летний Валентин Петухов — главный в стране техноблогер. На его канал подписаны 8,25 миллиона человек. Показ им рекламы в 2018 году принес ему 82 миллиона рублей.
На втором месте по заработкам Юрий Дудь — главный в России интервьюер. На него подписаны 6,3 миллиона человек, а заработал он в прошлом году 78,8 миллиона рублей.
Третий по заработкам в 2018-м — Oblomoff. Его настоящее имя Олег Григорьев, он фуд-блогер, ему 30 лет, он из Санкт-Петербурга, подписчиков у него 3,8 миллиона человек, а заработал он 52,5 миллиона рублей.
Четвертое место в рейтинге занимает видеоблог «Дневник хача» и его автор Амиран Сардаров — 5,1 миллиона подписчиков и 38,8 миллиона заработанных в 2018-м рублей. Наконец, на пятом месте по заработкам канал с рэп-баттлами Versus Battle — 4,6 миллиона подписчиков, 35 миллионов заработанных рублей.