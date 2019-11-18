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Политика

Найден способ взломать телефон через WhatsApp 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Найден способ взломать телефон через WhatsApp
Фото: Globallookpress.com
Сотрудники Facebook устранили уязвимость в сервисе WhatsApp, которая позволяла злоумышленникам взломать устройства пользователей и похитить их данные. Об этом сообщается на сайте компании.
Используя брешь CVE-2019-11931, киберпреступники могли установить на гаджет жертвы шпионскую программу или бэкдор. Для атаки им следовало переслать юзеру специальный файл в формате MP4. Это вело к проблемам с переполнением буфера и сбою.
Известно, что уязвимость коснулась версий WhatsApp для всех платформ. Под угрозой оказались устройства на Android, iOS и Windows. Сотрудники сервиса WhatsApp уточнили, что в целевых атаках хакеров эта брешь не использовалась.
Данная уязвимость походит на проблему, о которой стало известно в мае 2019 года. Тогда неизвестные атаковали пользователей и незаметно устанавливали на их устройства шпионские программы. Заражение происходило с помощью звонка через месседжер. Данные о входящем вызове сразу стирались. Программа, названная Pegasus, позволяла прослушивать жертв и вести фото— и видеосъемку
Позднее WhatsApp подал в суд на фирму NSO Group, базирующуюся в Израиле. Компанию обвинили в шпионаже за юзерами с помощью вредоносных программ.
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Теги:
Интернет , Наука и техника
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