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«Курт гордился бы»: девятилетняя барабанщица исполнила кавер Nirvana 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
«Курт гордился бы»: девятилетняя барабанщица покорила Сеть
Фото: nandi_bushell Instagram
Ролик на ее YouTube-канале собрал уже более 300 тысяч просмотров и сотни восторженных комментариев.
Девятилетняя барабанщица Нанди Бушелл покорила Cеть исполнением кавера песни in Bloom рок-группы Nirvana. Ролик девочка опубликовала на своем YouTube-канале.
«Я обожаю Nirvana и могу играть их музыку на барабанах целый день», — написала Нанди.
Она отметила, что группа входит в ТОП-5 ее любимых исполнителей.
Талантливая девочка не только показывает прекрасное владение инструментом, но и эмоционально играет, проникаясь музыкой: кричит, закрывает глаза или подыгрывает себе мимикой, как и полагается каждому выдающемуся барабанщику.
Ролик был опубликован 11 ноября и уже набрал более 300 тысяч просмотров и отзывов.
«Курт гордился бы тобой», — пишет один из комментаторов.
Также пользователи утверждают, что «будущее музыки в хороших руках». Нанди умеет играть и на гитаре, отлично поет. Ее родители делятся творчеством юной рок-звезды в социальных сетях.
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Теги:
Интернет , В мире , Общество
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