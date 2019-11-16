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Twitter разъяснил положения запрета политической рекламы 

РИА Новости + ещё 1 41 минуту назад
Twitter раскрыл схему запрета политической рекламы
Фото: Р-Спорт
Интернет-корпорация Twitter разъяснила, на какой контент будет распространяться запрет на размещение политической рекламы в социальной сети, который вступит в силу 22 ноября.
Ранее основатель социальной сети Джек Дорси заявил, что Twitter решил запретить всю политическую рекламу на своей платформе. Запрет начнет действовать с 22 ноября, чтобы у текущих рекламодателей был период уведомления до того, как это изменение вступит в силу.
Как указала компания, под определение политического контента попадает "контент, который ссылается на кандидата, политическую партию, избранного или назначенного государственного служащего, выборы, референдум, избирательный бюллетень, законодательство, постановление, директиву или судебное решение".
"В соответствии с этой политикой, запрещена реклама, которая содержит ссылки на политический контент, включая призывы к голосованию, финансовой поддержке и агитацию за или против любого из вышеперечисленных видов политического контента. Мы также не допускаем любую рекламу от кандидатов, политических партий, избранных или назначенных государственных чиновников", — отмечается в разъяснении компании.
При этом в Twitter отмечают, что новостные издания могут показывать политическую рекламу, но не могут агитировать за или против освещаемых тем или рекламодателей.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Джек Дорси
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