Google научит пользователей произносить сложные слова

Инструмент появляется, когда человек спрашивает у поисковика, как произноситься то или иное слово. Под транскрипцией слова появляется микрофон, нажав на который, можно попрактиковаться в произношении.

Искусcтвенный интеллект Google укажет на ошибки, если они есть, и даст советы, как их исправить. Пока функция работает только с английскими словами, но компания обещает вскоре расширить список языков.

Также Google начал добавлять иллюстрации к определениям слов. В компании считают, что так пользователям будет легче представить вещи, которые не встречаются в их странах.