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Google научит пользователей произносить сложные слова 

RB.ru + ещё 1 51 минуту назад
Google научит пользователей произносить сложные слова
Фото: Undrey / Shutterstock
Инструмент появляется, когда человек спрашивает у поисковика, как произноситься то или иное слово. Под транскрипцией слова появляется микрофон, нажав на который, можно попрактиковаться в произношении.
Искусcтвенный интеллект Google укажет на ошибки, если они есть, и даст советы, как их исправить. Пока функция работает только с английскими словами, но компания обещает вскоре расширить список языков.
Также Google начал добавлять иллюстрации к определениям слов. В компании считают, что так пользователям будет легче представить вещи, которые не встречаются в их странах.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Google
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