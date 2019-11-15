Данные владельцев миллионов смартфонов под угрозой

Данные владельцев миллионов смартфонов на Android оказались под угрозой

В процессорах Qualcomm, которые используются для устройств на Android, обнаружена уязвимость, позволяющая красть данные пользователей. О ней сообщили специалисты компании CheckPoint.

Найденные бреши касаются области Qualcomm Secure Execution Environment, которая защищает особо важную информацию, — к примеру, пароли, данные карт и ключи шифрования. Эти проблемы делают гаджеты уязвимыми для атак: злоумышленники могут не только получить конфиденциальные данные, но и взломать само устройство.

В ходе тестирований эксперты обнаружили всего четыре проблемы в аппаратах от Samsung, а также в гаджетах брендов LG и Motorola. Специалисты CheckPoint направили компаниям данные о брешах, и они признали эти проблемы и исправили их.

Ранее группа американских специалистов обнаружила бреши в ряде моделей смартфонов на Android. Выяснилось, что атаковать их можно через уязвимые аксессуары, среди них — гарнитуры или наушники. По данным экспертов, подвергнуться взлому могли модели смартфонов от Samsung и Huawei.