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CNBC: в США расширят антимонопольное расследование в отношении Google 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
D США расширят расследование в отношении Google
Фото: Reuters
Комиссия из прокуроров 48 штатов США планирует расширить антимонопольное расследование в отношении компании Google. Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на источники.
Ранее прокуроры ряда штатов утверждали, что расследование будет в первую очередь касаться рекламной политики Google, принадлежащей корпорации Alphabet. Однако на одном из недавних заседаний генпрокурор Техаса Кен Пакстон, возглавляющий расследование на уровне генпрокуроров штатов, сообщил о намерении расширить разбирательство на другие сферы деятельности компании. Комиссия планирует обратить внимание на механизмы поиска, используемые Google, и проекты, связанные с платформой Android, принадлежащий компании.
По сообщениям источника, с этой целью Google будут направлены официальные требования о выдаче необходимых прокурорам документов или предоставлении возможности с ними ознакомиться. Отмечается, что новое следствие будет возглавлено представителями других штатов и будет вестись отдельно от уже существующего. На данный момент неизвестно, представители каких именно штатов возглавят новое расследование. CNBC сообщает, что в Google отказались от комментариев телеканалу.
В июле стало известно о том, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Кен Пакстон , Amazon , Минюст РФ , Конгресс США , Apple , Google
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