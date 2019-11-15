D США расширят расследование в отношении Google

CNBC: в США расширят антимонопольное расследование в отношении Google

Комиссия из прокуроров 48 штатов США планирует расширить антимонопольное расследование в отношении компании Google . Об этом сообщил в четверг телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Ранее прокуроры ряда штатов утверждали, что расследование будет в первую очередь касаться рекламной политики Google, принадлежащей корпорации Alphabet. Однако на одном из недавних заседаний генпрокурор Техаса Кен Пакстон , возглавляющий расследование на уровне генпрокуроров штатов, сообщил о намерении расширить разбирательство на другие сферы деятельности компании. Комиссия планирует обратить внимание на механизмы поиска, используемые Google, и проекты, связанные с платформой Android, принадлежащий компании.

По сообщениям источника, с этой целью Google будут направлены официальные требования о выдаче необходимых прокурорам документов или предоставлении возможности с ними ознакомиться. Отмечается, что новое следствие будет возглавлено представителями других штатов и будет вестись отдельно от уже существующего. На данный момент неизвестно, представители каких именно штатов возглавят новое расследование. CNBC сообщает, что в Google отказались от комментариев телеканалу.