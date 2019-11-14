Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir

На сегодняшний день аппаратным ускорением трассировки лучей обладают только видеокарты NVIDIA семейства RTX. Однако, как показала практика , трассировка лучей может быть реализована и на других картах, хотя игр такого рода пока что мало.

Компания Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir, демонстрацию работы которого представили ещё в марте. А ресурс WCCF Tech провёл тестирование ряда популярных карт. Как оказалось, все решения вполне себе «тянут» трассировку лучей в разрешении Full HD при максимальных настройках качества.

К примеру, Radeon RX Vega 56 обеспечивает до 51 FPS, Radeon RX 580/590 и GTX 1660 — более 30 FPS. В разрешении 1440p фреймрейт не падал ниже 30 FPS на всех картах. Хотя, справедливости ради, аппаратное ускорение улучшает показатели. Тестовая платформа выглядела так:

Процессор

ОЗУ 16 ГБ G.Skill Trident Z DDR4 (3200 МГц)

Материнская плата

EVGA Z370 Classified K Накопитель

Kingston KC2000 1TB NVMe SSD Блок питания

Cooler Master V1200 Platinum

ОС Windows 10 (1903)

И хотя это пока лишь тестовый продукт, но результаты впечатляют. Отмечается, что игровые разработчики компании получат эту возможность в будущем году с выходом движка CryEngine 5.7. также там ожидается появление поддержки DirectX 12 и Vulkan.