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Общество

Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir 

Игромания.ру + ещё 1 2 часа назад
Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir
Фото: Игромания.ру
На сегодняшний день аппаратным ускорением трассировки лучей обладают только видеокарты NVIDIA семейства RTX. Однако, как показала практика, трассировка лучей может быть реализована и на других картах, хотя игр такого рода пока что мало.
Компания Crytek выпустила бенчмарк Neon Noir, демонстрацию работы которого представили ещё в марте. А ресурс WCCF Tech провёл тестирование ряда популярных карт. Как оказалось, все решения вполне себе «тянут» трассировку лучей в разрешении Full HD при максимальных настройках качества.
К примеру, Radeon RX Vega 56 обеспечивает до 51 FPS, Radeon RX 580/590 и GTX 1660 — более 30 FPS. В разрешении 1440p фреймрейт не падал ниже 30 FPS на всех картах. Хотя, справедливости ради, аппаратное ускорение улучшает показатели. Тестовая платформа выглядела так:
Процессор
Intel Core i9-9900k (5 ГГц)
ОЗУ 16 ГБ G.Skill Trident Z DDR4 (3200 МГц)
Материнская плата
EVGA Z370 Classified K Накопитель
Kingston KC2000 1TB NVMe SSD Блок питания
Cooler Master V1200 Platinum
ОС Windows 10 (1903)
И хотя это пока лишь тестовый продукт, но результаты впечатляют. Отмечается, что игровые разработчики компании получат эту возможность в будущем году с выходом движка CryEngine 5.7. также там ожидается появление поддержки DirectX 12 и Vulkan.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Intel
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