«ВКонтакте» ввела долгожданную функцию

Пользователи «ВКонтакте» смогут ставить дизлайки под комментариями

"ВКонтакте" представила крупнейшие обновления для создателей контента, одним из которых станет возможность подписчиков ставить дизлайки непонравившимся комментариям. Как говорится в сообщении соцсети, о новинках было заявлено в рамках VK Content Day 2019.

"Подписчики смогут выразить свое несогласие с мнением комментатора, но не вступать при этом в дискуссию — просто поставить дизлайк", — отмечает компания.

В ближайшее время "ВКонтакте" планирует запустить тематические ленты с отбором материалов экспертами, предоставить новые возможности для монетизации творчества через VK Donut и организации мероприятий, изменить подход к верификации страниц, открыть публикацию историй всем сообществам уже в 2019 году и многое другое.

Кроме того, соцсеть поменяет алгоритм работы умной ленты, которая в первую очередь предлагает свежие публикации. Таким образом, если материалы высоко оценит "ядро аудитории", они будут показываться в лентах новостей и рекомендаций наравне с недавно созданными записями, получая тем самым больший охват.