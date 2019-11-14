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Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram 

ТАСС + ещё 9 43 минуты назад
В Instagram произошел сбой
Фото: Depositphotos
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в среду в ряде стран, в том числе в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в Великобритании, США, Германии, Италии, Португалии, Испании, Нидерландов, Бельгии и Австрии. В РФ о сбоях сообщают в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.
Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (71%), у 17% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.
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Теги:
Интернет , Наука и техника
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