В Instagram произошел сбой

Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в среду в ряде стран, в том числе в России . Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в Великобритании, США, Германии, Италии, Португалии, Испании, Нидерландов, Бельгии и Австрии. В РФ о сбоях сообщают в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (71%), у 17% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.