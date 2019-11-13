Facebook уличили в подглядывании за пользователями

Кажется, пора заклеивать не только веб-камеры ноутбуков, но и вообще любые «глазки» на портативной технике. Пользователи социальной сети Facebook обратили внимание, что ее приложение на iOS постоянно держит камеру включенной в фоне. Записывает ли она при этом видео или делает снимки — неизвестно.

Первым обратил внимание на подозрительную ситуацию некий Джошуа Мэддукс, о чем он и сообщил в своем Twitter-аккаунте. Заметить постоянно работающую камеру удалось благодаря недоработке в интерфейсе: если открыть в ленте новостей фотографию, а затем чуть сдвинуть вправо, у левого края экрана появится часть окна «видоискателя» камеры. Судя по тому, что изображение обновляется молниеносно и нет никакой задержки между открытием поля «видоискателя» и появлением на нем картинки, камера не запустилась только что — она работала постоянно.

Подобное поведение замечено исключительно в приложении Facebook на iOS 13.2.2, на более ранних версиях прошивки iPhone или на Android в принципе — такого нет. Информацию из социальных сетей проверило издание The Next Web и подтверждает уязвимость. В администрации Facebook пока никаких комментариев не предоставляют. Пока что самый верный способ успокоить паранойю — попросту запретить в настройках системы доступ приложения к камере. Это временное решение и может повлиять на удобство использования сервиса.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl— Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) 10 ноября 2019 г.

Комментирующие новость в англоязычных СМИ журналисты, эксперты и аналитики не пришли пока к единому мнению, что же на самом деле происходит. Возможно, это лишь программная ошибка, но может быть и действительно — очередной симптом тотальной слежки самой популярной социальной сети в мире за своими пользователями. Некоторые комментаторы отмечают, что встречались с подозрительным поведением камеры и при пролистывании ленты в Instagram. На смартфонах с выдвижной фронтальной камерой она иногда без видимой причины выезжала во время использования социальной сети, однако пока что подтверждения этому нет.