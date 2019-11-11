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В сети разгорелись споры из-за нового правила YouTube 

CyberSport.ru 1 час назад
В сети разгорелись споры из-за нового правила YouTube
Фото: РИА Новости
Посетители YouTube обратили внимание на новое правило в пользовательском соглашении, которое позволит сервису полностью или частично блокировать аккаунты, если в них не будет «коммерческого смысла». Что именно это значит — неизвестно, потому что в документе нет пояснений, о каких примерах или ситуациях идет речь.
Новое правило появилось в разделе «Временная блокировка и удаление аккаунта»:
«YouTube может прекратить доступ аккаунта ко всему сервису или его части, если сочтет, что предоставление доступа к сервису не имеет коммерческого смысла».
В обсуждении темы на reddit сделали вывод, что после 10 декабря 2019 года, когда новое соглашение вступит в силу, YouTube получит право удалить любой аккаунт, если он не будет приносить компании прибыль. Пользователей сервиса такое положение дел возмутило, а некоторые даже призвали к созданию профсоюза авторов контента.
Google не прокомментировала новый пункт правил, поэтому в сети выдвинули несколько теорий. По одной версии, речь может идти о производителях контента, который невозможно монетизировать согласно правилам сервиса. По другой теории, фраза про «коммерческий смысл» также может касаться и потребителей контента, которые пользуются блокировщиками рекламы (то есть не приносят компании деньги за ее просмотр). Некоторые высказали версию, что новое правило предназначено для неактивных или заброшенных аккаунтов.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Технологии , Google
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