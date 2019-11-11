В сети разгорелись споры из-за нового правила YouTube

Посетители YouTube обратили внимание на новое правило в пользовательском соглашении, которое позволит сервису полностью или частично блокировать аккаунты, если в них не будет «коммерческого смысла». Что именно это значит — неизвестно, потому что в документе нет пояснений, о каких примерах или ситуациях идет речь.

Новое правило появилось в разделе «Временная блокировка и удаление аккаунта»:

«YouTube может прекратить доступ аккаунта ко всему сервису или его части, если сочтет, что предоставление доступа к сервису не имеет коммерческого смысла».

В обсуждении темы на reddit сделали вывод, что после 10 декабря 2019 года, когда новое соглашение вступит в силу, YouTube получит право удалить любой аккаунт, если он не будет приносить компании прибыль. Пользователей сервиса такое положение дел возмутило, а некоторые даже призвали к созданию профсоюза авторов контента.