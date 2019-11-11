Instagram ввел новый запрет для блогеров

Instagram запретит блогерам высказываться о политике на IGTV

Instagram ввел запрет на публикацию видео в IGTV о «социальных проблемах, выборах или политике» для авторов, получающих деньги от соцсети на съемку видеороликов. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.

В договоре, который подписывают с Instagram инфлюенсеры, содержится условие о запрете на политический контент.

Представители компании Facebook, владеющей соцсетью Instagram, объяснили, что есть существенная разница между публикацией на их платформе политического контента и его финансированием.

Bloomberg считает, что ограничения приняты в связи с приближающимися выборами президента США: соцсеть опасается, что ее будут использовать для политического вмешательства, как в 2016 году использовали Facebook.

При этом агентство отмечает, что политика Instagram отличается от политики Facebook. Там отказались от запрета политической рекламы, объяснив решение тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений.

Instagram заключил несколько десятков договоров с инфлюенсерами. Соцсеть компенсирует затраты на производство видеоконтента в обмен на определенное количество публикаций. По данным Bloomberg, самым крупным контрактом стала договоренность на производство 20 постов на сумму 250 тысяч долларов.