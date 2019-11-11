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Instagram запретит блогерам высказываться о политике на IGTV 

Рамблер + ещё 5 53 минуты назад
Instagram ввел новый запрет для блогеров
Фото: globallookpress.com
Instagram ввел запрет на публикацию видео в IGTV о «социальных проблемах, выборах или политике» для авторов, получающих деньги от соцсети на съемку видеороликов. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на Bloomberg.
В договоре, который подписывают с Instagram инфлюенсеры, содержится условие о запрете на политический контент.
Представители компании Facebook, владеющей соцсетью Instagram, объяснили, что есть существенная разница между публикацией на их платформе политического контента и его финансированием.
Bloomberg считает, что ограничения приняты в связи с приближающимися выборами президента США: соцсеть опасается, что ее будут использовать для политического вмешательства, как в 2016 году использовали Facebook.
При этом агентство отмечает, что политика Instagram отличается от политики Facebook. Там отказались от запрета политической рекламы, объяснив решение тем, что у людей должна оставаться свобода выражения мнений.
Instagram заключил несколько десятков договоров с инфлюенсерами. Соцсеть компенсирует затраты на производство видеоконтента в обмен на определенное количество публикаций. По данным Bloomberg, самым крупным контрактом стала договоренность на производство 20 постов на сумму 250 тысяч долларов.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Интернет , Другое , Наука и техника , Технологии , Демьян Кудрявцев , Ведомости , Bloomberg
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