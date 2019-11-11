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Эксперт рассказал, как избежать блокировки групповых чатов WhatsApp 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Эксперт рассказал, как избежать блокировки в WhatsApp
Фото: РИА Новости
В последнее время WhatsApp активизировался в борьбе с агрессией, экстремизмом, спамом и фейкньюз. В связи с этим пользователи начали жаловаться на блокировку участников той или иной группы, если её название вызывало у администрации мессенджера подозрения.
Один из жалобщиков сообщил о переименовании университетского чата, после чего заблокированными оказались аккаунты всех его участников, другой рассказал о блокировке школьной группы, так как администрация WhatsApp усмотрела в её названии признаки «злонамеренности». При этом, попытки оспорить эту блокировку ни к чему не приводили.
Эксперт «Ридус» пояснил, что чаты и звонки в WhatsApp зашифрованы, поэтому прочитать переписку невозможно, однако администрация имеет доступ к метаданным чатов: дате создания, названию и описанию. Поэтому администраторам группового чата в настройках необходимо ограничить права на изменение его данных, в частности, названия.
Как писал News.ru, WhatsApp выпускает новое обновление для мессенджера. Пользователь теперь может указать, какие контакты могут добавлять его в группы. Разработчики улучшили функцию, которая вышла ранее в 2019 году. В предыдущей версии ограничения не были точечными, так как юзеры могли выбрать только три варианта: любой человек может добавить пользователя в группы, только кто-то из списка контактов либо вообще никто. Воспользоваться нововведением можно в «Настройках» во вкладке «Группы». Там должна появится опция «Мои контакты, кроме…», которая позволит указать нужного человека. Обновление должно стать доступно всем пользователям в ближайшее время.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Технологии , Ридус
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