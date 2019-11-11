Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети 

Видеозапись была опубликована в аккаунте @Unexplained в Twitter.
Автор публикации написал: «У этого карпа человеческое лицо». На ролике карп подплывает к берегу озера и делает странные движения губами. Многие пользователи сочли видео жутким и добавили, что оно им не нравится. Мужчина с ником @bchaffe10 прокомментировал публикацию и пошутил, что это — «человек с телом карпа».
This carp has a human face 😳 pic.twitter.com/okT67Zyo4v— The Unexplained (@Unexplained) 8 ноября 2019 г.
Ранее в Австралии был найден крайне редкий южный фиолетово-пятнистый пескарь, которого считали вымершим. Экологи взяли образцы ДНК, чтобы подтвердить ее вид и разработать государственную программу защиты и восстановления популяции.