Рыба с «человеческим лицом» напугала пользователей сети 

This carp has a human face 😳 pic.twitter.com/okT67Zyo4v— The Unexplained (@Unexplained) 8 ноября 2019 г.

Автор публикации написал: «У этого карпа человеческое лицо». На ролике карп подплывает к берегу озера и делает странные движения губами. Многие пользователи сочли видео жутким и добавили, что оно им не нравится. Мужчина с ником @bchaffe10 прокомментировал публикацию и пошутил, что это — «человек с телом карпа».