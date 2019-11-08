В Китае объявили о создании сети 6G

Китае объявили о создании сети 6G. Министерство науки и технологий КНР заявило, что работать параллельно будут две группы.

В одну из них включат представителей профильных правительственных министерств, в другую войдут работники научных институтов, компаний и 37 университетов, сообщает CNBC.

Между тем о своих разработках по данной теме заявлял в сентябре глава компании Huawei Жэнь Чжэнфэй. Он также сказал, что сам проект находится на ранней стадии.

В Европе изучением перспектив этой технологии занимается группа «6Genesis» в университете финского города Оулу.