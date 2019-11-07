Популярное Android-приложение оказалось опасным

МОСКВА , 7 ноя — РИА Новости. Популярная клавиатурная программа для Android ai.type оказалась вредоносной, пишет онлайн-издание The Next Web.

Приложение содержит скрытый кликер. Тайный модуль в фоновом режиме загружал рекламу, кликал по ней, что позволяло мошенникам зарабатывать. В результате гаджеты быстрее разряжались, а мобильный трафик расходовался впустую, что могло повысить расходы пользователей на связь.

Также приложение тайно подписывалось на платные онлайн-сервисы. Эксперты сервиса Upstream зафиксировали 14 миллионов подозрительных транзакций со 110 тысяч устройств, на которых было установлено вредоносное приложение. Всего же ущерб от программы оценили в 18 миллионов долларов.

Кроме того, ai.type запрашивало у пользователей доступ к нетипичным для подобных приложений данным — медиафайлам, переписке, контактам, электронной почте.