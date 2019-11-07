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Популярное Android-приложение оказалось опасным 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Популярное Android-приложение оказалось опасным
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Популярная клавиатурная программа для Android ai.type оказалась вредоносной, пишет онлайн-издание The Next Web.
Приложение содержит скрытый кликер. Тайный модуль в фоновом режиме загружал рекламу, кликал по ней, что позволяло мошенникам зарабатывать. В результате гаджеты быстрее разряжались, а мобильный трафик расходовался впустую, что могло повысить расходы пользователей на связь.
Также приложение тайно подписывалось на платные онлайн-сервисы. Эксперты сервиса Upstream зафиксировали 14 миллионов подозрительных транзакций со 110 тысяч устройств, на которых было установлено вредоносное приложение. Всего же ущерб от программы оценили в 18 миллионов долларов.
Кроме того, ai.type запрашивало у пользователей доступ к нетипичным для подобных приложений данным — медиафайлам, переписке, контактам, электронной почте.
Сейчас программу удалили из Google Play, но несмотря на это «кликерная» деятельность усилилась. Клавиатура по-прежнему работает на миллионах устройств.
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Теги:
Интернет , Гаджеты , Google , РИА Новости , Москва
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