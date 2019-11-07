«Выбросила трекер»: Google обвинили в краже данных

После того как Google приобрел производителя фитнес-трекеров Fitbit, владельцы этих «умных» браслетов начали массово отказываться от их использования — они считают, что IT-корпорация украдет данные о здоровье. Руководство Fitbit опровергает такие слухи, однако репутация Google не позволяет пользователям рисковать потерей персональной информации.

Трудно удержаться

На прошлой неделе стало известно о том, что Google купила корпорацию Fitbit, производящую фитнес-трекеры и другие устройства для здоровья. Покупка обошлась IT-гиганту в $2,1 млрд, а с ее помощью он якобы намерен выйти на рынок носимых гаджетов, чтобы конкурировать с Apple и другими технологическими компаниями.

Однако рядовые пользователи Fitbit, которых насчитывается 28 млн по всему миру, видят в этой сделке явную угрозу своим персональным данным, передает Guardian.

Юзеры боятся, что теперь Google получит самую интимную информацию об их ежедневном состоянии — от количества пройденных шагов до паттернов дыхания, от фаз сна до менструального цикла.

В своем официальном заявлении руководство Fitbit утверждает, что пользовательские данные о здоровье никогда не будут переданы Google для персонализации рекламы: «Доверие потребителей имеет первостепенное значение для Fitbit. Строгие принципы конфиденциальности и безопасности были частью ДНК Fitbit с самого первого дня работы, и это не изменить».

Но пользователей это не убедило, ведь Google собирает огромное количество информации из своих многочисленных сервисов, и поверить в то, что он упустит такую крупную базу данных, очень сложно. IT-гигант следит за передвижениями юзеров, а также их поиском, в том числе и в YouTube. Кроме того, алгоритмы Google создают рекламный профиль человека, предсказывая его гендер, возраст, семейное положение, хобби, профессию, а также потенциальный доход. Если к этим данным добавить информацию о здоровье человека, то получится, что Google знает о нем все до мельчайших подробностей.

Данные важнее браслета

В социальных сетях расстроенные пользователи пишут о том, что предпочтут отказаться от использования привычного им гаджета, нежели рисковать потерей личных данных.

«Сегодня выкинула свой Fitbit в мусорку», — пишет одна из пользователей Twitter. «Собираюсь продать свой Fitbit и удалить аккаунт», — соглашается другой юзер.

«Покупка Fitbit Google на 100% предназначена для слежки за людьми (в реальном мире), а не для возрождения Wear OS. Google — это шпионская компания, которая хочет собирать данные о нашей веб-активности, наших электронных письмах, наших термостатах и наших передвижениях в реальной жизни. Разве это не очевидно?» — вопрошает пользователь @danbenjamin.

«Дорогой Fitbit, я не хочу, чтобы мы данные, которые я доверила вам, перешли к Google. После новостей о приобретении вашей компании я хочу продать свой браслет и удалить аккаунт. Как мне удостовериться, что информация обо мне в конце концов не окажется в их руках?» — задает вопрос @shehackspurple.

«Это кажется невозможным, но Google собирается вывести свою непотребную программу слежки на новый уровень. Он покупает Fitbit, чтобы следить за нашим сном, тренировками, упражнениями, сердечным ритмом и т.д. Fitbit не использует эту информацию для манипуляции нами, а Google будет», — заявил @DrREpstein, дополнив свою публикацию хэштегом #Бойтесь (англ. #BeAfraid).

Известно, что Google создала собственную платформу для отслеживания состояния здоровья под названием Google Fit в 2014 году, но производством совместимых с ней носимых устройств занимались сторонние компании, такие как Fossil и Tag Heuer.

По словам специалиста по защите данных Comparitech Пола Бишофа, приобретение Google компании Fitbit действительно может плохо отразиться на приватности ее пользователей.

Дело в том, что даже если компания обещает не передавать данные для таргетинга, это не означает, что такая ситуация сохранится и в будущем.