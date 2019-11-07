Жаров высказался о запуске Apple TV+

Жаров пока не видит проблем для российского рынка с запуском Apple TV+

Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что запуск стриминговой платформы Apple TV+ не создаст трудностей на российском рынке для отечественных производителей. Такое мнение он выразил журналистам в четверг.

"Мы внимательно следим за Apple TV+ и другими сервисами, которые появляются.

Пока не вижу большой проблемы. Но прогнозирую, что конкуренция с национальными производителями контента с учетом появления новых приложений, это не только Apple, но и Disney, будет достаточно жесткая", — сказал он.

По его словам, согласно счетчикам, количество пользователей нового сервиса не очень большое. "Этим вопросом отрасль занимается — речь идет о едином медиаплеере", — отметил глава Роскомнадзора.

Жаров также добавил, что отечественные производители контента будут принимать протекционистские меры. "А мы, как регуляторы, будем за этим наблюдать", — подчеркнул он.

Компания Apple запустила стриминговую платформу Apple TV+ 1 ноября. Платформа предлагает пользователям семидневный пробный период, по истечении которого стоимость подписки в России составит 199 рублей в месяц.

Сервис, который, по заявлению компании Apple, объединит ведущих мировых сценаристов и кинопроизводителей, запущен более чем в 100 странах.