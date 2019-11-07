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Хакеры научились красть деньги через телевизор 

Популярная механика + ещё 2 36 минут назад
Хакеры научились красть деньги через телевизор
Фото: Популярная механика
В последние несколько месяцев у многих клиентов американского интернет-магазина Amazon стали списывать с банковских карточек деньги за покупки, которых они не совершали. Они пытались жаловаться в техподдержку Amazon, однако там им ничем не смогли помочь и уверяли, что товары, о которых шла речь в жалобах, действительно были приобретены и получены адресатом.
Пользователи продолжили разбираться в этой ситуации и некоторым из них удалось выяснить, что подозрительные покупки совершались с устройств, которых не было в списке авторизованных в учётной записи. Однако загадочные девайсы обнаружились в аккаунте видеосервиса Amazon Prime — и во всех случаях это были телевизоры с функцией Smart TV. Оказалось, что киберпреступники каким-то образом подключались к аккаунту жертвы через свой «умный» телевизор и добавляли его в список авторизованных устройств.
После этого хакеры могли совершать онлайн-покупки на Amazon, но почему Smart TV не отображались в списке девайсов в аккаунте, до сих пор непонятно. Несанкционированным покупкам не смогли помешать ни смена пароля, ни двухфакторная аутентификация. В Amazon пока не комментируют инцидент, однако инсайдеры сообщают, что в компании уже проводится внутреннее расследование.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Amazon
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