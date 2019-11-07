Хакеры научились красть деньги через телевизор

В последние несколько месяцев у многих клиентов американского интернет-магазина Amazon стали списывать с банковских карточек деньги за покупки, которых они не совершали. Они пытались жаловаться в техподдержку Amazon, однако там им ничем не смогли помочь и уверяли, что товары, о которых шла речь в жалобах, действительно были приобретены и получены адресатом.

Пользователи продолжили разбираться в этой ситуации и некоторым из них удалось выяснить, что подозрительные покупки совершались с устройств, которых не было в списке авторизованных в учётной записи. Однако загадочные девайсы обнаружились в аккаунте видеосервиса Amazon Prime — и во всех случаях это были телевизоры с функцией Smart TV. Оказалось, что киберпреступники каким-то образом подключались к аккаунту жертвы через свой «умный» телевизор и добавляли его в список авторизованных устройств.

После этого хакеры могли совершать онлайн-покупки на Amazon, но почему Smart TV не отображались в списке девайсов в аккаунте, до сих пор непонятно. Несанкционированным покупкам не смогли помешать ни смена пароля, ни двухфакторная аутентификация. В Amazon пока не комментируют инцидент, однако инсайдеры сообщают, что в компании уже проводится внутреннее расследование.