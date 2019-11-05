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Путин: электронная Большая российская энциклопедия будет достовернее «Википедии» 

ТАСС + ещё 2 35 минут назад
Путин нашел замену «Википедии»
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин уверен, что электронная версия Большой российской энциклопедии, в отличие от "Википедии", сможет служить источником достоверной информации. Такое мнение он высказал во вторник на заседании Совета по русскому языку, комментируя высказывание о том, что школьники зачастую пользуются непроверенными источниками информации, в том числе "Википедией".
"По поводу "Википедии"… лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме", — сказал Путин.
Он также поддержал идею провести экспертизу и сформировать перечень словарей, которые будут допущены к использованию в школах.
Тома Большой российской энциклопедии (БРЭ) в бумажном виде выходили с 2004 по 2017 годы. Кроме того, в настоящее время одноименным издательством ведется работа по созданию аналогичного общенационального интерактивного энциклопедического портала.
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Комментарии8 
Теги:
Интернет , Наука и техника , Владимир Путин
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