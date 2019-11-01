Те же грабли: «суверенный Рунет» останется на бумаге

«Суверенный Рунет» пока останется на бумаге

За окном уже 1 ноября, а опасавшиеся «суверенного Рунета» пользователи все ещё спокойно общаются с друзьями в мессенджерах и соцсетях и свободно исследуют разные закоулки интернет-пространства. В связи со вступлением в силу нашумевшего закона News.ru объясняет, как он работает и почему россиянам не стоит беспокоиться о нём в ближайшем будущем.

Кто, как и зачем

Авторами закона выступили сенаторы Андрей Клишас Людмила Бокова , а также депутат Госдумы Андрей Луговой . Все из них так или иначе знакомы многим российским пользователям. Клишас и Бокова в конце 2018 года подготовили законопроекты об оскорблении государства в Сети и фейковых новостях, а в июне 2019 года — об обязательной идентификации пользователей электронной почты. Но самым знаменитым из троицы считается Луговой: его закон о блокировке экстремистских сайтов не раз называли инструментом интернет-цензуры.

Основная цель закона о «суверенном Рунете» заключается в его защите от внешних угроз. Например, если кто-то захочет ограничить интернет или вовсе оставить россиян без него, централизованное управление над Рунетом возьмёт на себя Роскомнадзор

Операторы связи, в свою очередь, должны будут установить на своё оборудование специальные технические средства, полученные от государства на безвозмездной основе. Для чего они нужны? Чтобы блокировать все запрещенные в РФ интернет-ресурсы и фильтровать трафик, причём без участия операторов. При этом оборудование уже установлено у операторов связи в Екатеринбурге , но обеспечить им весь Уральский федеральный округ должны до конца текущего года.

Что насчёт трафика, то он должен будет проходить через точки обмена, расположенные на территории России и внесённые в специальный реестр. Если точка отсутствует в перечне, то её использование будет находиться под запретом. Более того, при несоблюдении установленных требований организаторам распространения информации (ОРИ, куда также входят социальные сети и мессенджеры) откажут в подключении к точкам обмена трафиком.

Ведением вышеупомянутого реестра и сбором всей необходимой информации о всей российской инфраструктуре связи будет заниматься Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Он будет входить в состав подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, а также отвечать за управление сетями в критических ситуациях. К подобным случаям, по словам главы РКН Александра Жарова, может относится блокировка ОРИ. В частности, мессенджеров.

Очевидно, что в случаях неисполнения законодательства организатором распространения информации у государства появляется инструмент, чтобы принудить его к исполнению закона. Если ОРИ помогает общаться террористам — это же чрезвычайная ситуация, значит, мы должны принять все меры, чтобы они этими мессенджерами не пользовались, — считает Жаров.

Существенным, по мнению авторов закона, нововведением также станет создание национальной системы доменных имён (вступает в силу с 1 января 2021 года). Она станет дублирующей инфраструктурой, которая будет работать вместе с другими DNS (Domain Name System) и в случае внешней угрозы должна обеспечить доступ к российским сайтам. При этом она будет применяться всегда, а не только в экстренных ситуациях.

На те же грабли

Сегодня закон официально вступил в силу, но подготовка к его реализации все ещё продолжается. Директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова в комментарии News.ru заявила, что перед принятием подобных законопроектов должны быть продуманы все нюансы, потому что в противном случае нас ждёт повторение ситуации с пакетом Яровой.

Ирина Левова, директор по стратегическим проектам Института исследований интернета:

На мой взгляд, такая ситуация будет складываться всегда. Когда сначала будут приниматься законы, а потом их будут продумывать. Когда речь идет о системном проекте, который касается нормативной, технологической и организационной составляющей, разумно сперва подготовить системный проект, где будет все реализовано и протестировано. Ситуации, когда сначала принимается закон, а при тестировании или подготовке нормативной документации выясняется, что он в каких-то частях нереализуем и требует поправок, приводят к таким ситуациям, как с пакетом Яровой. И, как ожидают эксперты, будет с суверенным интернетом. Потому что перестроить технологическую реальность — не дело одного дня. Этот закон некоторое время, вероятно, будет существовать только на бумаге, а может быть и всегда.

Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян разделил точку зрения госпожи Левовой, заявив, что первого ноября закон, безусловно, вступит в силу, но львиная доля его положений не заработает по той же самой причине, что и с пакетом Яровой — отсутствие сертифицированного оборудования и, более того, требований по его сертификации.

Карен Казарян, ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК):

С первого ноября заработают кое-какие новые полномочия Роскомнадзора по введению всевозможных новых реестров, точек обмена трафика и так далее. У нас официально начнется создание центра при государственном радиочастотном центре, который должен будет синхронизировать работу и быть ответственным за устойчивое развитие Рунета. Но с учетом того, что на закон не выделено финансирование и скорее всего будет выделено только в следующем году, я думаю, что создание будет пока что только на бумаге.

По мнению Казаряна, россияне ещё значительное количество времени (примерно год) не увидят, как закон работает в реальности. Он также подчеркнул, что перед внедрением и тестированием пользователи не должны столкнуться со сбоями в Интернете. На вопрос News.ru, как будут обстоять дела при запуске процесса, ведущий аналитик РАЭК заметил, что для внедрения чего-либо, необходимо иметь требования, из которых будет следовать, насколько операторы связи могут игнорировать присутствие специального оборудования, если оно работает некорректно.

Поэтому сейчас на этот вопрос сложно ответить. Но вообще в целом такое оборудование не может не оказывать негативного влияния на качество связи. С другой стороны, операторам связи в законе оставлена определенная лазейка — если оборудование работает некорректно, они могут его отключать. Можно предположить, что оборудование не будет работать 99% времени, — сказал Карен Казарян.