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В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете 

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Рунет по-новому: Закон вступил в силу
Фото: ТАСС
В России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.
«Со вступлением закона в силу российские пользователи никаких перемен на себе не почувствуют, качество связи не ухудшится», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря Минкомсвязи Евгения Новикова.
Он отметил, что реализация закона идёт по плану.
Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил положение о проведении учений по обеспечению устойчивого интернета в стране.
В конце сентября операторы связи приступили к установке оборудования в рамках этого закона.
Закон об устойчивом Рунете был подписан президентом России Владимиром Путиным в начале мая.
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Теги:
Интернет , Общество , Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Евгений Новиков , Минкомсвязи РФ , ИТАР-ТАСС
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