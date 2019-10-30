Twitter запретит всю политическую рекламу

Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.

«Мы приняли решение остановить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы уверены, что распространение политических идей нужно заслуживать, а не покупать», — написал Дорси в Twitter.

Отмечается, что новую политику начнут внедрять в Twitter с 22 ноября. Таким образом, у текущих рекламодателей будет период уведомления до того, как это изменение вступит в силу.