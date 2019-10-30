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Twitter запретит всю политическую рекламу 

RT на русском + ещё 12 2 часа назад
Twitter запретит всю политическую рекламу
Фото: РИА Новости
Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.
«Мы приняли решение остановить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру. Мы уверены, что распространение политических идей нужно заслуживать, а не покупать», — написал Дорси в Twitter.
Отмечается, что новую политику начнут внедрять в Twitter с 22 ноября. Таким образом, у текущих рекламодателей будет период уведомления до того, как это изменение вступит в силу.
В августе президент США Дональд Трамп обвинил корпорацию Google в манипуляции мнением избирателей в ходе выборов 2016 года и призвал подать на неё в суд.
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Теги:
Интернет , Наука и техника , Джек Дорси , Дональд Трамп , Google
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